Küçükçekmece'de bir iş yerine ses bombası atmışlardı! 7 şüpheli yakalandı

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Olay, Cumartesi akşamı saat 21.00’de Küçükçekmece’deki bir iş yerinde meydana geldi. Motosikletle olay yerine gelen 2 şüpheli, iş yerine ses bombası atarak kaçtı. Meydana gelen patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamanın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önce, olayda kullanılan motosikletin plakasını tespit etti. Ardından da plakadan sürücü M.C.D.’ye ulaşan ekipler, ses bombasını atan şüphelinin E.Ş. olduğunu belirledi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerle ilgili çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, olaya yardım ettiği belirlenen 5 kişiye daha ulaştı. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, Küçükçekmece ve Çekmeköy’de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı; 7 kişi gözaltına alındı.

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Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda saldırıda kullanılan motosiklet ve kask, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 şarjör, 18 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin, iş yeri sahibinden alacaklı olduğu, bu nedenle saldırıyı düzenlediklerini söyledikleri öğrenildi.