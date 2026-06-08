Küçükçekmece'de binada kısmi çökme! 3 işçi yaralandı

Vehbi DEMİR / İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 14:17
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkım çalışmaları sürdürülen binada kısmi çökme sonucu 3 işçi yaralandı.
Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkım çalışmaları sürdürülen binada kısmi çökme meydana geldi.
Çökme sırasında 3 işçi beton blokların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. (DHA)