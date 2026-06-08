Küçükçekmece'de binada kısmi çökme! 3 işçi yaralandı

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Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkım çalışmaları sürdürülen binada kısmi çökme meydana geldi.

Çökme sırasında 3 işçi beton blokların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. (DHA)