×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Küçükçekmece'de bıçaklı saldırgan dehşeti: Bacağından vurularak yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Saldırgan#Bıçak#Küçükçekmece
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 14:20

Küçükçekmece'de çevredekileri tehdit edip iki kişiyi de bıçaklayan saldırganı polis bacağından vurarak gözaltına aldı. O anlar kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Olay dün sabah saatlerinde İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. 35 yaşındaki Süleyman Göv elindeki bıçakla çevredekileri tehdit ederek ilerledi. Göv, Ercan Özer ve Suriyeli El Muhammed Hayrullah'ı bıçakladı. Çok sayıda ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, elinde bıçak bulunan Süleyman Göv'e teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Göv, polis ekiplerinin ihtarına karşı elindeki bıçağı bırakmadı. Polis memurunun üzerine doğru gelen Göv bacağından vuruldu. Yaralanan Göv ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Süleyman Göv'ün daha önce 3 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Bu arada Süleyman Göv 'ün Ercan Özer'i kolundan, El Muhammed Hayrullah'ı ise karnından bıçakladığı belirtildi. İki yaralının da durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Saldırgan#Bıçak#Küçükçekmece

BAKMADAN GEÇME!