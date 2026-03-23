Küçükçekmece'de beş katlı binada yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

#Küçükçekmece#Çatı#Yangın
Küçükçekmecede beş katlı binada yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 20:34

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatı katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi kurtarıldı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'ndeki 5 katlı binada çıktı. İddiaya göre, binanın çatı katından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye, alevlere müdahale ederken, dumandan etkilenen 5 kişiyi kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilenen 5 kişi olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Küçükçekmecede beş katlı binada yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Küçükçekmecede beş katlı binada yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Küçükçekmece#Çatı#Yangın

