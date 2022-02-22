Küçükçekmece’de balkonu çöktü! 'Deprem oldu sandık'

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Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Sümbül Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın 2’nci ve 3’üncü katlarındaki dairelerin balkonları bilinmeyen bir sebeple çökmüştü. Gürültüyü duyarak sokağa çıkan vatandaşlar, şokun ardından itfaiye ve polis ekiplerine haber vermişti. Çökme sırasında sokakta kimsenin olmaması faciayı önlemişti.



Balkonları çöken binanın gündüz görüntüsü ortay çıktı. Binanın birçok yerinde çatlaklar oluştuğu görülürken, belediye ekipleri asılı kalan parçaları indirmek için binada kalanlar tahliye edildi. Tahliyeden sonra ekipler demir ve beton parçalarını kopardı. Büyük bir bölümü çöken balkonların kalan kısımları ise tehlike oluşturuyor.

“DEPREM OLUYOR, BİNA YIKILIYOR SANDIK”



Çökmeden 5 dakika önce hanımı ile birlikte alt balkonda olduğunu anlatan Fahri Şinay, “Büyük bir gürültü koptu, bina yıkıldı, deprem oldu sandık. Çökmeden 5 dakika önce alt balkondaydık. Hanım çamaşır asıyordu, ben de orada duruyordum. İçeri girdik büyük bir gürültü koptu, bina yıkılıyor sandık. Çok korktuk, sonra itfaiye ve polis ekipleri geldi. Çalışma yaptı, şimdi de asılı kalan parçaları alıyor. Yaralı falan yok” diye konuştu.

Öte yandan bina ile ilgili çalışmalar sürüyor.