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Küçükçekmece'de balıkçı barınağına silahlı saldırı! Yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#Küçükçekmece#Balıkçı Barınağı#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 17:20

Küçükçekmece'de balıkçı barınaklarının bulunduğu yerde oturan kişilere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olay da iki kişi yaralanırken, kurşunların isabet ettiği bir köpek öldü. Silah sesleri ve şahısların kaçma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Küçükçekmece İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Balıkçı barınaklarının bulunduğu alana gelen kimliği belirsiz kişiler bilinmeyen bir nedenle oturan kişilere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırıda iki kişi yaralanırken, kurşunların isabet ettiği bir köpekte öldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak ilçenin her noktasında arama başlattı.

Ekipler şahısların kaçmasına izin vermeyerek kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Silah sesleri, ve şahısları kaçma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Küçükçekmece#Balıkçı Barınağı#Silahlı Saldırı

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