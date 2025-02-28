Küçükçekmece'de Aziz Yeniay'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, 10 Şubat 2024 tarihinde bir dernekte gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında derneğin önüne gelen bir aracın camlarından ve açılır tavanından ateş açıldı. Olayda 1 tam otomatik uzun namlulu silah ve 4 tabanca kullanıldı. Uzun namlulu silahtan çıkan kurşunlar, sokakta yürüyen Ebru Güneş D.'nin baş ve omuz kısmına isabet ederek hayati tehlikeye yol açacak şekilde ağır yaralanmasına neden oldu.

SALDIRGANLAR 5-6 SANİYEDE OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

İddianamede, güvenlik kamerası kayıtları ve yapılan araştırmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişilerin bulunduğu aracın 5-6 saniye içinde olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Saldırının, Küçükçekmece'de faaliyet gösteren ve "Bayrolar Grubu" olarak bilinen Eminanç Kardeşler organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Örgüt liderleri Bayram ve Fevzi Eminanç'ın yurt dışında firari olduğu, Türkiye'deki temsilcileri "Sefir" kod adlı Ömerhan Çeken aracılığıyla örgütü yönettikleri belirtildi.

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AYNI SİLAHLA DİLAN POLAT'IN İŞ YERİ DE KURŞUNLANMIŞ

İddianamede, saldırıda kullanılan uzun namlulu silahın 10 Ekim 2023'te Ataşehir'de Dilan ve Engin Polat çiftine ait "Dilan Poliklinik" isimli iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda da kullanıldığı belirtildi. Polikliniğe yapılan saldırının failleri Murat Avcı ve Emircan Kardan'ın, Eminanç kardeşler suç örgütünün üyeleri olduğu ifade edildi. Aynı silahın örgüt tarafından gerçekleştirilen üç farklı eylemde daha kullanıldığı tespit edildi.

'KONUŞMAM SIRASINDA PEŞ PEŞE SİLAH SESİ GELDİ'

Saldırının hedefi olduğu düşünülen Aziz Yeniay, iddianamede yer alan ifadesinde, "Programlarım sosyal medya üzerinden duyuruldu. Olay günü herhangi bir sorun yaşanmadan seçim çalışmaları yaptık. Saldırı sırasında konuşma yaptığım masa, derneğin girişinde ve sokaktan görülebilir bir noktadaydı. Güvenlik açısından en zayıf noktadaydık. Konuşmam sırasında dışarıdan peş peşe silah sesleri geldi. Dernek binasının iç tarafına geçerek güvenli bölgeye yöneldik. Program 7-8 dakika gecikmeseydi, dışarıda fotoğraf çekimi ve vedalaşma esnasında olacaktık. Yani saldırının doğrudan hedefi haline gelecektik. Tüm bu veriler değerlendirildiğinde saldırının doğrudan bana ve seçim ekibime yönelik olduğu sonucuna vardım. Büyük bir katliamın eşiğinden dönüldüğünü düşünüyorum" dedi.

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İDDİANAMEDE SANIKLARIN İFADELERİ YER ALDI

Saldırıyı gerçekleştirenlerden biri olduğu belirlenen suça sürüklenen çocuk Ç.Ş., "Olay günü sanıklardan Barış Önal beni aradı. Husumetli olduğu Polat Ay'ı dernek önünde gördüğünü söyledi. Ancak Barış Önal ateş açılacağını bana söylemedi. Ben gittiğimde silahlar hazırlanmıştı. Barış Önal bana bir silah vererek 'Bunu sen kullanacaksın' dedi. Havaya doğru iki el ateş ettim. Orada bulunan kalabalığa, polislere, yaralanan kadına, seçim heyetine ya da belediye başkan adayına ateş etmedim. Çok pişmanım" dedi.

'CAMDAN ÇIKIP KALABALIĞA ATEŞ AÇTIM'

Saldırıyı gerçekleştirenlerden biri olduğu belirlenen suça sürüklenen çocuk S.T. ise, "Olayın heyecanıyla kendimi aracın tavanına iterek, camdan çıkıp kalabalığa doğru ateş açtım. Araçların arkasına saklanan insanlara, sokağa ve derneğe sürekli şekilde ateş eden kişi Mazlum Doğan'dır" ifadelerini kullandı.

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'HEDEFİN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Saldırı sırasında araçta olduğu belirlenen sanık Mazlum Doğan ise, “Olay günü eşimden ayrıldığım için uyuşturucu kullandım. Bu nedenle bilincim yerinde değildi. Olayın gerçekleştiği bölgeye götürüldüm. Ancak hedefin kim olduğunu bilmiyordum. Aracın içindeki herkes silahlıydı. Uzun namlulu silahla ateş açan kişi S.T. olduğunu düşünüyorum" dedi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, suç örgütünün elebaşları firari Bayram ve Feyzi Eminanç ile Türkiye'de bulunan 'Sefir' kod adlı temsilcileri Ömerhan Çeken'in 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak' suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla, 5 kişiye karşı 'tasarlayarak kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 65'er yıldan 100'er yıla, 'mala zarar verme' suçundan 1 yıl 8'er aydan 15'er yıla kadar, ayrıca 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Mazlum Doğan'ın da 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla, 5 kişiye yönelik 'tasarlayarak kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' suçundan 65 yıldan 100 yıla, 'mala zarar verme' suçundan 1 yıl 8 aydan 15 yıla, 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, suç örgütü üyesi 57 sanık hakkında ise 'suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma', 'mala zarar verme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' gibi farklı suçlardan değişen sürelerde hapis cezası öngörüldü.