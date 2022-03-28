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Küçükçekmece’de 4 kişinin öldüğü olayla ilgili flaş gelişme

#Küçükçekmece#Adliye#Çatışma
Küçükçekmece’de 4 kişinin öldüğü olayla ilgili flaş gelişme

Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmayla ilgili bugün adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Küçükçekmece Adliyesi'nin 200 metre dışındaki açık otopark çıkış noktasında 24 Mart günü iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, olayda Selcan Selvi, Kadir Mendanoğlu, Nazım Sözer, Ercan Sözer hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 20 zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti. Nöbetçi savcılıkta 12 şüpheli serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüphelilerden 2'si hakimlik tarafından tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamera
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#Küçükçekmece#Adliye#Çatışma

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