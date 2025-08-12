×
Küçükçekmece'de 4 katlı binada yangın paniği

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Küçükçekmece#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 15:21

İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binanın dördüncü katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Zümrüt Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın dördüncü katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü.

