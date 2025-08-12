Küçükçekmece'de 4 katlı binada yangın paniği

Haberin Devamı

Yangın, saat 13.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Zümrüt Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın dördüncü katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü.