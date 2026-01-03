×
Küçükçekmece'de 10 gündür kayıp olarak aranıyordu! Boş arazide ölü bulundu

#Küçükçekmece#Kayıp#Enes Aldum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 17:37

İstanbul Küçükçekmece'de yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranan 29 yaşındaki Enes Aldum, boş arazide ölü olarak bulundu. Aldum'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 'boş arazide bir erkek cesedi var' ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede cesedin Enes Aldum'a ait olduğunu ve yaklaşık 10 gün önce öldüğünü belirledi.

10 GÜNDÜR ARANIYORDU

Aldum yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranıyordu. Ceset üzerinde yapılan incelemede ise cesedin bir süredir boş arazide olduğu belirlendi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

