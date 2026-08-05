Küçükçekmece D-100'de kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanıyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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D-100 kara yolu Edirne istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BLN 100 plakalı otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.