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Küçükçekmece D-100'de kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

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#İSTANBUL#Küçükçekmece#Trafik
Küçükçekmece D-100de kaza 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 07:45

İstanbul'da Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanıyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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D-100 kara yolu Edirne istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BLN 100 plakalı otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı.

Küçükçekmece D-100de kaza 3 kişi hayatını kaybetti
Otomobil ile İETT otobüsünün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Küçükçekmece D-100de kaza 3 kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece D-100de kaza 3 kişi hayatını kaybetti

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#İSTANBUL#Küçükçekmece#Trafik

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