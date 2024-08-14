Son dakika: Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi’nin annesi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberini Belediye Başkanı Çebi, sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Çebi, “Acımız büyük, bu acının tarifi yok. Ailemizin ulu çınarı, sevgili annem Ayşe Çebi’yi kaybettik. Kıymetli annemize Allah’tan rahmet, ailemize ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Cenazemiz 15 Ağustos Perşembe günü, ikindi namazına müteakip Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yavuz Selim Camii’nden kaldırılacaktır” dedi.