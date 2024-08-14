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Son dakika: Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi’nin annesi hayatını kaybetti

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#Kemal Çebi#Kemal Çebi Annesi#Ayşe Çebi
Son dakika: Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi’nin annesi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 21:05

Küçükçekmece Belediyesi Başkanı Kemal Çebi’nin annesi Ayşe Çebi, hayatını kaybetti. Vefat haberini Başkan Çebi, sosyal medya hesabından, "Bu Acının tarifi yok" diyerek paylaştı.

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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberini Belediye Başkanı Çebi, sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Çebi, “Acımız büyük, bu acının tarifi yok. Ailemizin ulu çınarı, sevgili annem Ayşe Çebi’yi kaybettik. Kıymetli annemize Allah’tan rahmet, ailemize ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Cenazemiz 15 Ağustos Perşembe günü, ikindi namazına müteakip Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yavuz Selim Camii’nden kaldırılacaktır” dedi.

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#Kemal Çebi#Kemal Çebi Annesi#Ayşe Çebi

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