Küçükçekmece Adliyesi'nde hakime saldırmaya çalışan avukat gözaltına alındı

Küçükçekmece Adliyesinde hakime saldırmaya çalışan avukat gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 10:49

İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi’nde görev yapan hakime tartışma sırasında saldırmaya çalıştığı belirtilen avukat P.S. gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün Küçükçekmece Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi kaleminde, İstanbul Barosu’na kayıtlı olduğu sonradan anlaşılan avukat P.S. ile görevli hakim arasında tartışma yaşandı. Avukatın, dosyasıyla ilgili olarak yaptığı konuşmaların hukuka uygun olmadığının söylenmesi üzerine tartışmanın büyüdüğü belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, hakimin tartışmanın büyümemesi amacıyla avukatın dışarı çıkmasını istediği, ancak avukatın agresif tavırlarını sürdürdüğü, Yazı İşleri Müdürü’nün masasına yumrukla vurduğu ve polis çağrılmasına rağmen öfkeli davranışlarına devam ettiği kaydedildi.

Avukatın, hakime saldırmaya çalıştığı sırada olay yerinde bulunan kişiler tarafından engellendiği ifade edildi. Hakimin şikayeti üzerine avukat P.S. hakkında 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı. Avukat P.S. gözaltına alındı.

