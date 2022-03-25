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Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişi hayatını kaybetmişti! İşte çatışmanın detayları

#Küçükçekmece Adliyesi#Çatışma#Otopark

Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde ailelerine teslim edilirken, olayda hayatını kaybeden 4. kişinin cenazesinin de Adli Tıp'taki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. 24 kişinin karıştığı 18 kişinin de gözaltına alındığı olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. İki grup arasında otopark devri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha önce silahlı kavga çıktığı ve 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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Küçükçekmece Adliyesi'nin 200 metre dışında açık otopark çıkış noktasında iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, daha önce meydana gelen bir olayın davasının ardından çıkan silahlı çatışmada Selcan Selvi, Kadir Mendanoğlu, Nazım Sözer, Ercan Sözer isimli 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. İlk tespitlere göre 24 kişinin karıştığını olayda 18 kişi de gözaltına alınmıştı. Çatışmada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

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3 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

Çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı. Nazım Sözer, Ercan Sözer ile yeğenleri Kadir Mendanoğlu'nun cenazeleri tarafların tekrar karşı karşıya gelmemesi için gece saatlerinde ailelerine teslim edildi. Nazım Sözer, Ercan Sözer'in Hakkari'de, Kadir Mendanoğlu'nun ise Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Çatışmada hayatını kaybeden Selcan Selvi'nin ise otopsi işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. 

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ÇATIŞMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Otopark devri ile ilgili husumetli olan iki grup arasında yaşanan anlaşmazlıklar üzerine daha önce silahlı kavga çıktığı olayda 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Şahısların hem otopark devri hem de silahlı yaralamaya ilişkin davaları için Küçükçekmece Adliyesi'ne geldikleri öğrenildi.

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#Küçükçekmece Adliyesi#Çatışma#Otopark

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