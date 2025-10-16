×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Küçük Zeynep'in görüntüsü herkesi gururlandırmıştı: Vali, altın ile ödüllendirdi

Güncelleme Tarihi:

#Vali#İstiklal Marşı#Iğdır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 09:42

Iğdır'da öğrenim gördüğü ilkokulun bahçesine girdikten sonra hoparlörden İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca yağmur altında saygı duruşuna geçen Zeynep Ece Doğan, Vali Ercan Turan tarafından altın ile ödüllendirdi.

Haberin Devamı

Iğdır İnönü İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Ece Turan, pazartesi sabah okulun bahçesine girdiğinde hoparlörden İstiklal Marşı'nın okunduğunu duydu.

Küçük Zeynepin görüntüsü herkesi gururlandırmıştı: Vali, altın ile ödüllendirdi

Havanın yağışlı olması sebebiyle okul salonunda yapılan bayrak törenine yetişemeyen Zeynep Ece, yağmura aldırmadan bahçede saygı duruşuna geçti. Hoparlörle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Zeynep Ece daha sonra sınıfına geçti. Zeynep Ece'nin yağmur altında beklediği anlar cep telefonlarıyla görüntülendi. Zeynep Ece'nin tutumu paylaşıldığı sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.

Küçük Zeynepin görüntüsü herkesi gururlandırmıştı: Vali, altın ile ödüllendirdi

Haberin Devamı

VALİ TURAN ÇEYREK ALTIN İLE ÖDÜLLENDİRDİ 

Iğdır Valisi Ercan Turan, Zeynep Ece Doğan ve ailesini makamında misafir etti. Vali Turan, Zeynep’in babası Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Doğan, annesi Vildan Doğan, küçük kızları Aslı’nın da yer aldığı kabulde, Zeynep Ece'yi çeyrek altınla ödüllendirdi. Zeynep Ece ile sohbet eden Vali Turan, "Eğitim ailede başlıyor. Ailede eğitim sağlam verilince o çocuğun eğitim hayatı ve kariyeri başarılı oluyor. Biz Zeynep'in de Aslı'nın da geleceklerinin parlak olacağını biliyoruz ve temenni ediyoruz. Allah hep iyilerle karşılaştırsın çocuklarımızı. Örnek aile olarak da sizi tebrik ediyoruz. Bu sene Aile Yılı. Aile, toplumun temel dinamiği. Aile Yılı vesilesiyle de Zeynep kızımızı sosyal medyada gördük hem de okulda başarılı olduğunu da öğrendik. Ailecek sizleri tanımak istedik. Zeynep gibi Aslı gibi güzel çocukları yetiştirdiğiniz için tebrik ediyoruz" dedi. 

Küçük Zeynepin görüntüsü herkesi gururlandırmıştı: Vali, altın ile ödüllendirdi

Doç. Dr. Cem Doğan, "Zeynep bizi çok mutlu etti. Hem bir tarihçi hem de bir akademisyen olarak bu bilinci aldığını görmek, erken bir yaşta böyle bir bilinci edindiğini görmek bizim için bir gurur vesilesi oldu. Her Türk vatandaşının her Türk çocuğunun yapması gereken şeyi yapmış. Valimiz de sağ olsun bizi onurlandırdılar. Valiliğimize de teşekkür ederiz" diye konuştu. (DHA)

Haberin Devamı

Küçük Zeynepin görüntüsü herkesi gururlandırmıştı: Vali, altın ile ödüllendirdi

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vali#İstiklal Marşı#Iğdır

BAKMADAN GEÇME!