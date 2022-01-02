Küçük Ramazan'a köpekler saldırdı! O anlar kamerada

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Olay, saat 11.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Aslan, evinin yakınlarında gezdiği sırada 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yere düşen Ramazan'ın yardım çığlıklarına çevredekiler yetişti. Köpekleri uzaklaştıran kişiler, daha sonra olay yerine ambulans çağırdı. Bacağından ve kolundan yaralanan Aslan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

'AKŞAM SAATLERİ KİMSE GEÇEMİYOR'

Mahalle sakinlerinden Serkan Nalbant, olayın ilk kez olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bir kadın, sürekli başıboş köpeklere çiğ et veriyor. Mahallede çok sayıda köpek var. Sürekli çiğ et verdiği için bu tarz olaylar oluyor. Bu olay ilk değil. Belediyeye ve CİMER'e şikayet ettik. Çocukları ve yetişkinleri ısırıyorlar. Akşam saatlerinde mahalleden kimse geçemiyor. Belediye, küpeli olduğunu söyleyip işlem yapmıyor. Kulağında küpe olmayan en az 15 köpek gösterebilirim. Köpeklerin saldırdığı çocuğun kasık kısmında büyük açıklar var. Çocuk bağırıyordu. Koşarak gelip baktık, komşulardan biri köpekleri kovalamış. Hemen çocukla ilgilendik ancak bayağı bir yara almıştı. Ambulansı aradık, annesini bulamadık, akrabalarından birini bulduk. Ambulansa binip, hastaneye gittiler. Mahalleli olarak bizim talebimiz, köpeklerin toplanmasıdır. Bu ilk değil, 5-6 kişiyi daha köpek ısırdı. 7-8 tane köpek çocuğu bildiğin parçalıyordu."