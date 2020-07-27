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Nurullah CABRİ/OF (Trabzon), (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 16:40,Son Güncelleme:

Küçük Ramazan, otomobilin altında kalarak öldü

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Küçük Ramazan, otomobilin altında kalarak öldü
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TRABZON’un Of ilçesinde 6 yaşındaki Ramazan Kurt, oyun oynadığı babasına ait otomobil aniden hareket edince kendisini dışarı attı. Bu sırada aracın altında kalan küçük Ramazan, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün ilçeye bağlı Taşhanpazarı Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan Kurt, babası Yaşar Kurt’a ait park halindeki otomobilde oyun oynamaya başladı. Bu sırada otomobil aniden hareket etti. Paniğe kapılan küçük Ramazan kendisini dışarı atınca, otomobilin altında kaldı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ramazan Kurt'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak mahallede toprağa verildi.

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