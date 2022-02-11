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Küçük Ömer’in ölümünde ihmal iddiası

#Ömer Mustafa Eren#Doktor#İhmal
Küçük Ömer’in ölümünde ihmal iddiası

Manisa’da yaşayan anne Cennet Eren’in ifadesine göre, oğlu Ömer Mustafa Eren (8), 21 Temmuz 2019 tarihinde rahatsızlandı.

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Ömer kusunca, annesi tarafından Soma Devlet Hastanesi’nin acil servisine götürüldü. Muayenenin ardından Ömer’e serum takıldı, bazı ilaçlar yazıldı, pediatri poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. Ancak 24 Temmuz’da Ömer, tekrar hastaneye götürüldü. Anne Eren’in iddiasına göre, görevli doktor, acilde verilen ilaçların yanlış olduğunu söyleyerek, yeni ilaçlar yazdı ve “Hiçbir şeyi yok” deyip Ömer’i eve gönderdi. Fakat Ömer’in şikâyeti sürdü ve 26 Temmuz’da bir kez daha Soma Devlet Hastanesi’nin aciline götürüldü, oradan da Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Polikliniği’ne sevk edildi. Ömer’e apandisit teşhisi konuldu ve antibiyotik tedavisi uygulandı.

‘TIRNAKLARI MORARDI’

27 Temmuz saat 03.00 sıralarında çocuğunun durumunun kötüye gittiğini anlatan anne Cennet Eren, “Tırnak uçlarından morarmalar olduğunu gördüm. Ameliyathaneye götürdüler ve saat 10.00 sıralarında ‘eks’ olduğunu söylediler” iddiasında bulundu. Ailenin şikâyeti üzerine Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adli Tıp’tan alınan raporda, oy çokluğuyla, “Dr. E.S.’nin tıbbi uygulama hatası olduğu” ifade edildi. Şüpheli doktor hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talebiyle dava açıldı.

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DOKTORA DAVA AÇILDI

Minik Ömer Mustafa Eren’i ölüme götüren şüpheli doktorun davasının ilk duruşması mart ayında yapılacak.

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#Ömer Mustafa Eren#Doktor#İhmal

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