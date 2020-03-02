MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKüçük Muhammet'in zor anları! Çevredekiler kurtardı...
GeriGündem Küçük Muhammet'in zor anları! Çevredekiler kurtardı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Doğan ÇİZMECİ/DHA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 17:44,Son Güncelleme:/

Küçük Muhammet'in zor anları! Çevredekiler kurtardı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küçük Muhammet'in zor anları! Çevredekiler kurtardı...
Abone Olgoogle-news

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde telefon direğini sabitleyen çelik halatla oynarken elini sıkıştıran Muhammet Emin S.'yi (8) çevredekiler kurtardı.

Hastaneye kaldırılan Muhammet Emin S.'nin sağ el parmaklarında ezilme meydana geldi.  Olay, saat 15.00 sıralarında Yedi Eylül Mahallesi, Kervan Yolu Sokak'ta meydana geldi. Annesiyle pazardan dönen Muhammet Emin S., telefon direğini sabitlemek için kullanılan çelik halatla oynarken elini sıkıştırdı. Acı içinde bağıran çocuğun yardımına, çevredekiler koştu. Muhammet Emin S.'nin, halat ile direk arasına sıkışan eli çıkarılırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada gözyaşı döken küçük çocuğun annesini çevredekiler sakinleştirdi. Sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Muhammet Emin S.'nin, sağ el parmaklarında ezilme olduğu öğrenildi. Çocuğun tedavisine başlandı.

Küçük Muhammetin zor anları Çevredekiler kurtardı...


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle