Küçük kızın topunu şişiren otobüs şoförü konuştu: O kadar tatlı ki servetini istese verirsin

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Kayseri’de özel halk otobüsü şoförü Bahadır Barbaros, son durağa geldiğinde yolcuların gelmesi için aracını durdurdu. Bu sırada ailesiyle birlikte yolda elinde havası inik topla bekleyen küçük kızı gören Barbaros, onu yanına çağırdı. Otobüse binen kızın elindeki topu araçtaki hava tabancasıyla şişiren Barbaros, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Küçük kızın, topu şişirildikten sonraki sevinci izleyenlerin yüreğini ısıttı. Barbaros'un yaptığı davranış, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

“O KADAR MASUMDU. BAŞKA NE YAPABİLİRSİN?”

Barbaros, "Biz Kayseri'nin bütün mahallelerine giren insanlarız. Kayseri'nin karış karış her sokağında yolculuk yapıyoruz. O gün de o mahallede son durağa gittiğimizde 3-5 dakikam kalmıştı. Ben de aracı stop ettim. Telefonla uğraşırken, baktım karşıdan o kız çocuğu geliyor. Gelişi daha sevimliydi, çekemedim. Topu düşürüyor, geri tutamıyordu. Ben de kayda başladım. Kapıya geldi. O kadar tatlı ki değil top şişirme, servetini istese verirsin. O kadar masumdu. Başka ne yapabilirsin?" ifadelerini kullandı.

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“HER ZAMAN MERHAMET SAHİBİ OLMALIYIZ”

Kız çocuklarına karşı çok hassas olduğunu aktaran Barbaros, "Rabb’im merhametimizi, insanlığımızı bize unutturmasın. Buradaki kız çocukları için değil, tüm dünyadaki bebekler ve çocuklar için söylüyorum. Kalbimizin bir tarafı da yaralı. Filistin ve Gazze'deki çocuklar için de elimizden bir şey gelse de keşke onlara da yardım etsem. Bu konuda çok hassasım. Özellikle bebekler ve çocuklar konusunda.

Kız çocuklarına daha hassasım. Sosyal medyada, 'Bu kız çocuğu, her çağırana giderse' falan diye yazmışlar. Bir şey yok. Biz toplu taşıma kullanan insanlarız. Bir olay olduğunda gerekirse biz müdahale ediyoruz zaten. O kız çocuğunun ailesi zaten oradaydı. Topunu şişirmeye gelmiş. Onda bir sakınca yok. Otobüsün içinde yolcular da vardı. Kötü insanlar var, diye sen kötü olmak zorunda değilsin. Her zaman iyilik ve merhamet sahibi olmamız lazım. Rabbim merhametimizi almasın" diye konuştu.