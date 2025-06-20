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Küçük kız merdivenlerden yuvarlanmıştı... Babaanne de gözaltına alındı

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#Eyüpsultan#Merdiven#Babaanne
Küçük kız merdivenlerden yuvarlanmıştı... Babaanne de gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 12:24

Eyüpsultan'da, küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan babanın annesi gözaltına alındı.

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Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri çalışmalar kapsamında, babası Turgay T'nin (35) tekme atması üzerine merdivenlerden yuvarlanan M.T'nin (3) babaannesi Songül T'yi gözaltına aldı.

Şüpheli Songül T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımlarına ve bazı haberlere konu olan, bir babanın tekme attığı kızı M.T'nin merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntülerle ilgili yürüttüğü çalışmada kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T'yi gözaltına almıştı.

İncelemelerde, şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve "hırsızlık" ile "yağma" gibi suçlardan 50 kaydının bulunduğu tespit edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Turgay T. tutuklanmıştı.

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#Eyüpsultan#Merdiven#Babaanne

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