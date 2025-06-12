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Küçük kız, kumbarasını açmaya çalışırken dilinden yaralandı

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#Kumbara#Kaza#Bursa
Küçük kız, kumbarasını açmaya çalışırken dilinden yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 13:25

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ümmügülsüm A. (9), kumbarasını açmaya çalıştığı bıçağın elinden kayıp dilini kesmesiyle yaralandı.

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Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mert Sokak'taki bir evde meydana geldi. Ümmügülsüm A., kumbarasını açmaya çalıştığı sırada, bıçak elinden kayarak dilini kesti. Ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ümmügülsüm A., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Ümmügülsüm A.’nın, kesik oluşan dilinin operasyonla dikildiği, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Küçük kız, kumbarasını açmaya çalışırken dilinden yaralandı

 

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#Kumbara#Kaza#Bursa

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