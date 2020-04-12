Küçük Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Küçüğün Eş Anlamlısı
Küçük kelimesi pek çok değişik amaç doğrultusunda Türkçede en yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Bu yüzden pek çok kişi küçük kelimesine alternatif eş anlamlı sözcükleri aramaktadır. TDK’ya göre bu kelimenin bir eş anlamlısı bulunuyor. Peki, küçük kelimesinin eş anlamlısı nedir? Küçüğün eş anlamlısı hakkında detaylar.
Küçük kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı ‘ufak’ sözcüğü üzerinden karşımıza çıkıyor. Yazılışları farklı olsa dahi anlam açısından aynı olan bu iki kelime ile cümle içerisinde değerlendirmek mümkün. Aynı zamanda tek başına da rahatlıkla kullanılabilir.
Küçük kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘ufak’ sözcüğü her yerde kullanılabilir. Aynı anlamı ifade etmeleri ile beraber özellikle Türkçede yaygın kullanılan sözcüklerdir.
Peki, küçük kelimesinin anlamı nedir? Küçük kelimesinin karşılığı olarak ‘herhangi bir canlı ya da cansız varlığın ufak kalan boyutu’ şeklinde tabir etmek mümkün. Ayrıca küçük ya da ufak kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamı üzerinden gündelik yaşamda kullanılabilmektedir.
‘’Küçük eşyalar.’’
‘’Küçük şeyleri kafanıza takmayın.’’
Burada küçük kelimesinin yerine aynı zamanda ufak sözcüğü eş anlamlı şekilde değerlendirilebilir.
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