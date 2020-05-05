Corona VirÃ¼s salgÄ±nÄ±ndan sonra kÃ¼Ã§Ã¼k karavanlara talep arttÄ±

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle yaz tatili planÄ± yapan ailelerin kalabalÄ±k oteller yerine karavanlara yÃ¶nelmesi, sektÃ¶rde bÃ¼yÃ¼k patlamaya neden oldu. BirÃ§ok Ã¼retici firma, teslimat sÃ¼relerini 4 ile 6 haftada saÄŸlarken, en Ã§ok tercih edilen modeller ise ruhsat ve tescil gerektirmeyen, 750 kilo altÄ±ndakiler oldu. 4 kiÅŸilik, iÃ§inde duÅŸu ve gÃ¼neÅŸ paneli bulunan karavan modellerinin gÃ¼nde ortalama 6 adet satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BaÅŸoÄŸlu Karavan YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Engin BaÅŸoÄŸlu, "KoronavirÃ¼s Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±ndan beri talepler fazlalaÅŸtÄ±. Ä°nsanlar otelleri istemedikleri iÃ§in Ã§adÄ±r ve karavan turizmine yÃ¶neldi. Biz de bunu fark ederek zaten erkenden tedbirlerimizi aldÄ±k" dedi.

Karavan satÄ±n almanÄ±n lÃ¼ks olmaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen BaÅŸoÄŸlu, "TÃ¼rkiye ÅŸartlarÄ±nda 4 kez 10'ar gÃ¼nlÃ¼k tatil parasÄ±yla rahatlÄ±kla karavan alÄ±nabiliyor ancak sanÄ±rÄ±m Ã§ok abartÄ±lÄ±yor bazÄ± ÅŸeyler. Bu Ã¼rettiÄŸimiz 4 kiÅŸilik karavanlar tÃ¼m ev konforunu saÄŸlÄ±yor. Her tÃ¼rlÃ¼ lÃ¼ksÃ¼ var, tuvalet, duÅŸ sistemi, havalandÄ±rmasÄ±, masasÄ±, buzdolabÄ±, gerekirse Ä±sÄ±tÄ±cÄ±, gÃ¼neÅŸ enerjisi gibi imkanlarÄ± var. BunlarÄ±n bazÄ±larÄ± evlerde bile yok. Ortalama 35 bin TLâ€™den baÅŸlayan fiyatlar var, aksesuarlarla bu fiyat artÄ±yor" diye konuÅŸtu.

Engin BaÅŸoÄŸlu, tescil kaydÄ± gerekmemesi nedeniyle en Ã§ok tercih edilen modellerin 750 kilo altÄ±ndakiler olduÄŸunu dile getirerek, "Ã–rneÄŸin; 'Caretta Uncle' serimiz 4 kiÅŸilik bir karavan. Ä°Ã§erisinde mutfaÄŸÄ±, duÅŸu ve elektrik panelleri, oturma grubu var. Buna raÄŸmen 750 kilo altÄ±nda bir model bu. 750 kilo altÄ±ndaki karavanlarda trafik tescil kaydÄ± yapÄ±lmÄ±yor, dolayÄ±sÄ±yla vatandaÅŸlar hiÃ§bir kayÄ±t sorumluluÄŸu olmadan araÃ§larÄ±nÄ±n arkasÄ±na bu karavanlarÄ± baÄŸlayarak yolculuÄŸa Ã§Ä±kabiliyor" dedi.

Â