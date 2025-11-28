Küçük İris’in babası Dinçkök çıktı

×
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 07:00

Ressam Sevinç Yıldız, İris isimli bebeğinin babasının işinsanı Raif Dinçkök olduğunu ileri sürerek dava açmıştı. DNA incelemesinde, Raif Dinçkök’ün yüzde 99.99 İris’in babası olduğu tespit edildi.

İŞ dünyasının ve cemiyet hayatının tanınan ismi Raif Dinçkök ile ilişkileri sona eren ressam Sevinç Yıldız, hamile olduğunu öğrenmişti. Kız çocuğu dünyaya getiren Sevinç Yıldız, ‘İris’ adını verdiği bebeğinin babasının işinsanı Raif Dinçkök olduğunu iddia etmişti. Sevinç Yıldız, avukatı Serdar Tokdemir aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Raif Dinçkök’e ‘babalık’ davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi, Raif Dinçkök’ün küçük İris’in babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilmesine karar verdi. Mahkemenin bu talebi üzerine Sevinç Yıldız, İris ve Raif Dinçkök, Adli Tıp Kurumu’na giderek DNA örneği verdi.

ADLİ TIP RAPORU DOĞRULADI

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen babalık testi sonucu, davanın görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi’ne ulaştı. Raporda, Raif Dinçkök’ün yüzde 99.99 1 yaşındaki İris’in babası olduğu tespit edildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “İris’e ait DNA profili ile anne Sevinç Yıldız ve baba olduğu iddia edilen Raif Dinçkök’e ait DNA profillerinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre Raif Dinçkök’ün, yüzde 99.99 ihtimalle küçük ‘İris’in biyolojik babası olabileceği tespit edildi.”

