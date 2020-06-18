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Haber Giriş: 18.06.2020 - 20:15,Son Güncelleme:

Küçük Eylül dehşeti yaşadı! Ormanlık alandan çıkıp saldırdı

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Küçük Eylül dehşeti yaşadı! Ormanlık alandan çıkıp saldırdı
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Kayseri’de, yırtıcı bir hayvanın saldırısı sonucu yaralanan Eylül S. (2) hastanede tedavi altına alındı. Çocuğa saldıran hayvanın kurt olduğu ileri sürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ 8’inci etap bölgesinde meydana geldi. Babası ile akşam saatlerinde evlerinin yakınındaki kameriyede oturan Eylül S’ye, ormanlık bölgeden inen ve kurt olduğu düşünülen hayvan saldırdı. Babası tarafından kurtarılan küçük çocuk, komşularının otomobili ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzünden ve başından ağır yaralanan Eylül S. hastanede tedavi altına alındı.

Küçük Eylül dehşeti yaşadı Ormanlık alandan çıkıp saldırdı

Bugün olayın gerçekleştiği bölgeye yakın boş arazilerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri çalışma yaptı. Saldırı gerçekleştiren hayvanın yakalanması için kafes konuldu.

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