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Küçük Emiralp'in bayrak sevgisi

#Ankara#Sosyal Medya#Bayrak
Küçük Emiralpin bayrak sevgisi

Ankara'da 11 yaşındaki Emiralp Ataman, okul çıkışı çöp kenarında bulduğu 2 Türk bayrağını temizleyip, evlerinin önündeki direğe tırmanarak astı. O anlara ait çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ataman'ın bayrak sevgisi takdir topladı.

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde 5'inci sınıf öğrencisi Emiralp Ataman, cuma günü okul çıkışı çöpün kenarında bulduğu 2 Türk bayrağını temizleyip, evlerinin önündeki direğe tırmanarak astı. Ataman'ın bayrakları direğe asmaya çalışırken cep telefonu ile çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Küçük Emiralp'ın bayrak sevgisi takdir gördü.

Emiralp Ataman, okul dönüşü servisten inip eve yürüdüğü sırada çöpün kenarında kırmızı bir şey fark ettiğini belirterek, "Çöpün yanına gittiğimde bayrak olduğunu gördüm. Üzeri kirlenmişti, onları temizledim. Bayrağımızı çok sevdiğim için oradan alıp evimizin önündeki direğe asmayı denedim. Sabah uyandığımda astığım bayraklar yoktu. Bayrak sevgim, vatan sevgisinden geliyor. Bayrağın çöpe atılması doğru değil. İnsanlar bu bayrak uğruna şehit oluyor, bayrağa saygı duysunlar" diye konuştu.

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Emiralp'ın babası Ayhan Ataman ise çocuğunun bayrak astığı görüntülerini görünce çok duygulandığını ifade ederek, "Bayrak bu, başka bir şey değil. Çöpün kenarına atmak hiç uygun değil. Bizde bayrak, vatan bambaşka. Bizi temsil ediyor. Bayrağı alıp o direğe asan küçük bir çocuk. Babası olarak çok gurur duydum" dedi.

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#Ankara#Sosyal Medya#Bayrak

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