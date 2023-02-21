Küçük Defne'nin sözleri izleyenleri ağlattı: Unutamıyorum...

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Kahramanmaraş merkezli depremler ve dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremden en çok zarar gören illerden biri de Hatay oldu.

Deprem bölgesinde bulunan ve depremzedeler ile röportajlar yapan CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, 9 yaşındaki Defne'ye de mikrofon uzattı.

Depremden etkilenen çocuklara yönelik yapılan yardım faaliyetlerinden bahseden küçük Defne'nin sözleri bölgedeki çocukların psikolojini de gözler önüne serdi. "Üzgün çocuklara yardım ediyorlar, oyuncak dağıtıyorlar. Ama ben depremi unutamıyorum. Ben hiç unutamıyorum. Korkudan titriyorum." diyen Defne'nin sözleri izleyenleri duygulandırırken, Defne ve annesi, gözyaşlarını tutamadı.