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Küçük dahi ‘Mikailangelo’ 19’uncu sergisini İstanbul’da açacak

#Mikail Akar#Sergi#Resim
Küçük dahi ‘Mikailangelo’ 19’uncu sergisini İstanbul’da açacak
Beyazıt Şenbük

9 yaşındaki Mikail Akar, Almanya’da yaşıyor. 4 yaşında resme başladı, bugüne kadar Avrupa’nın farklı şehirlerinde 18 sergi açtı. Resimleri 25 bin Euro’ya kadar alıcı buluyor. Alman basınının Michelangelo’dan esinlenerek ‘Mikailangelo’ adını taktığı küçük dahi, 19’uncu sergisi için İstanbul’a geliyor.

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Otoritelere göre o henüz 9 yaşında olmasına rağmen adını sanat dünyasına altın harflerle yazdıracak bir dahi ressam olma yolunda ilerliyor. 4 yaşındayken hiç ders almadan yaptığı ilk resimle görenleri hayrete düşürdü. Bu ilk resmiyle Almanya’da haberlere konu oldu. Alman basını onu Rönesans dönemi ressamı Michelangelo’dan esinlenerek ‘Mikailangelo’ olarak tanıttı.

Küçük dahi ‘Mikailangelo’ 19’uncu sergisini İstanbul’da açacak

5 YAŞINDA SERGİ AÇTI

Tuvalin önünden ayrılmayan ve her biri birbirinden dikkat çekici işlere imza atan 3’üncü sınıf öğrencisi Mikail Akar, ilk sergisini 5 yaşında Köln’de düzenledi. Burada sergilenen tüm resimleri satıldı. 80 eseriyle bugüne kadar Avrupa’nın farklı şehirlerinde 18 sergi açtı. Almanya’nın Köln şehrinde doğan, Erzurumlu Kerem Akar ve Zonguldaklı Elvan Akar’ın oğlu Mikail’in eserleri 5 bin ile 25 bin Euro arasında alıcı buluyor. Mikail Akar, 24 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek Türkiye’deki ilk sergisine hazırlanırken, heyecanını Hürriyet’e anlattı.

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İSTANBUL’U ÖZLEDİM

“8 aydır İstanbul sergisi için çalışıyorum. Türkiye’ye geleceğim için çok sevinçliyim. Gelen ziyaretçilerimle tek tek sohbet edeceğim. Ailemle sık sık geliyorum ama bu kez sergi için orada olmak, eserlerimi gösterecek olmak farklı hissettiriyor. En çok döneri, katmeri, sıcak havasını, yüzmeyi ve burada yasak olduğu için babamla balık tutmayı özledim.”

EN SEVMEDİĞİ DERS RESİM

Küçük ressam Mikail, “Derslerimde başarılıyım ama en sevmediğim ders matematik ve resim. Okulda resim yapmaktan hiç hoşlanmıyorum çünkü beni sınırlandırmaları sıkıcı geliyor” diyor.

FIRÇASI ÇOK HAYIRSEVER

- Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Alman Milli Takımı Kalecisi Manuel Neuer ile bir resim yaptı. O resimden elde edilen 11 bin Euro’luk gelir hem çocuklara hem de sokakta yaşayanlara bağışlandı.

- Yunan ressam arkadaşıyla birlikte yaptıkları bir resimden 15 bin Euro gelir elde edildi. O resimden Mikail’in payına 7 bin 500 Euro düştü. Mikail o parayı İzmir depremzedelerine bağışlarken, Yunan arkadaşı da ülkesindeki çocuklar için harcadı.

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- Mikail aynı zamanda senede 2 kez zor hastalıklarla boğuşan çocukların tedavi gördüğü hastaneye bağış yapıyor.

Küçük dahi ‘Mikailangelo’ 19’uncu sergisini İstanbul’da açacak

SERGİ HERKESE AÇIK

Mikail Akar’ın 19’uncu sergisi olan İstanbul sergisi 24 Şubat Perşembe günü herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek. Ailesi sergiye katılmak isteyenlerin hello@mikailakar.de adresine mail atmasını bekliyor.

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