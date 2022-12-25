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Küçük çocuklarıyla birlikte kendini eve kilitledi, 9 saatte ikna edilebildi

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#Adıyaman#Rehine#Kahta
Küçük çocuklarıyla birlikte kendini eve kilitledi, 9 saatte ikna edilebildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 18:41

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki kız çocuğuyla birlikte kendisini eve kilitleyen kadın, ekipler tarafından 9 saat sonra ikna edilebildi.

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Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir binanın 6. katında ikamet eden E.S. (45) isimli kadın, sabah saatlerinde yanında bulunan yaşı küçük 2 kızıyla birlikte kendisini eve kilitledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, balkondan aşağıya bardak ve tabak fırlatınca durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının pencere ya da balkondan atlama riskine karşıda binanın ön ve arka kısımlarına şişme branda açtı. Yaklaşık 9 saat boyunca ekiplere direnen ve bina kapısını açmayan kadın, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kapıyı açtı. Kadın ve yanında bulunan iki kız çocuğu ekipler tarafından alınarak tedbir amaçlı Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Adıyaman#Rehine#Kahta

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