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Bakan Çiftçi talimat verdi: Şanlıurfa'daki olayla ilgili müfettiş görevlendirildi

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#Köpek Saldırısı#Şanlıurfa#İçişleri Bakanlığı
Bakan Çiftçi talimat verdi: Şanlıurfadaki olayla ilgili müfettiş görevlendirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 12:46

Şanlıurfa'da Muhammed Ali Aral isimli küçük çocuğun köpek saldırısına uğramasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakan Çiftçi'nin talimatı ile mülkiye müfettişi görevlendirildiği duyuruldu.

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Bakanlıktan, 30 Haziran'da Halfeti'nin Yukarıgöklü Mahallesi'nde Muhammed Ali Aral'ın yaralandığı sahipsiz köpek saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlığın olayı yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, yaralanan Aral'ın Halfeti Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edildiği hastanede, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.

Aral'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Söz konusu olaya ilişkin olarak sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."

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#Köpek Saldırısı#Şanlıurfa#İçişleri Bakanlığı

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