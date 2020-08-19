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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 09:37,Son Güncelleme:

Küçük çocuk, bisikletle çarptığı aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Küçük çocuk, bisikletle çarptığı aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
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İZMİR'in Buca ilçesinde küçük çocuk, kullandığı bisikletle sokak arasında hafif ticari araca çarptı. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuk, bisikletten yola düştü. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi 293/3 Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen küçük çocuk, bisikletiyle sokak arasında giderken, yola çıktı. Bisikletli çocuk, bu sırada hafif ticari çarptı. Aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan küçük çocuğun kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun araca çarptıktan sonra bisiklettten düşüp, yerde kaldığı anlar yer aldı.

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