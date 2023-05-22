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Küçük çocuk 4. kattan otomobilin üzerine düştü

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#İstanbul#Zeytinburnu#İstanbul Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 11:56

Zeytinburnu'nda 3 yaşındaki çocuk, 4. katındaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kaputa düşen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesi dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 3 yaşındaki Asel G., 7 katlı apartmanın 4.'üncü kattaki dairenin açık penceresinin kenarına çıktı.

Küçük çocuk 4. kattan otomobilin üzerine düştü

Pencereden düşen çocuk alt katlarda bulunan çamaşır iplerine takıldıktan sonra park halinde bulunan Velat Yaman'a ait otomobilin üzerine düştü.

Küçük çocuk 4. kattan otomobilin üzerine düştü

Kaputa düşen çocuk daha sonra yola yuvarlandı. Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Küçük çocuk 4. kattan otomobilin üzerine düştü

Çocuğun üzerine düştüğü otomobilin sahibi Velat Yaman "4. kattan 3 yaşında otizmli bir çocuk direkt arabanın kaput tarafına düşmüş, Allahtan çocukta bir şey yok durumu iyi. Hastaneye ailesi tarafından kaldırıldı, iyi yani şu an durumu. Arabanın ön tarafı biraz çökük, çocuğa bir şey olmamış, önemli değil" dedi.

Küçük çocuk 4. kattan otomobilin üzerine düştü

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#İstanbul#Zeytinburnu#İstanbul Haberleri

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