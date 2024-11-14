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Küçük çocuğun yürek yakan ölümü: Galatasaraylı Yiğit gözyaşları içinde defnedildi

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#Yiğit Kurt#Galatasaray#Bodrum
Küçük çocuğun yürek yakan ölümü: Galatasaraylı Yiğit gözyaşları içinde defnedildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 15:14

Babasıyla birlikte maç izlemek için İstanbul'a giderken trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt'un cenazesi Bodrum ilçesinde defnedildi.

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Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt için Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Küçük çocuğun yürek yakan ölümü: Galatasaraylı Yiğit gözyaşları içinde defnedildi

Törene babası Serkan Kurt, annesi Pınar Kurt, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bodrum FK futbolcuları, ailesi, sevenleri ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı.

Küçük çocuğun yürek yakan ölümü: Galatasaraylı Yiğit gözyaşları içinde defnedildi

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Küçük Yiğit'in anne ve babası, oğullarının Galatasaray bayrağına sarılı tabutunun önünde gözyaşı döktü.

Küçük çocuğun yürek yakan ölümü: Galatasaraylı Yiğit gözyaşları içinde defnedildi

Yiğit Kurt'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Küçük çocuğun yürek yakan ölümü: Galatasaraylı Yiğit gözyaşları içinde defnedildi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım'da babasıyla İstanbul'a giderken Balıkesir'in Susurluk ilçesinde trafik kazası geçiren 9 yaşındaki Yiğit Kurt'un beyin ölümü gerçekleşmişti. Ailesi, Kurt'un organlarını bağışlamıştı.

Küçük çocuğun yürek yakan ölümü: Galatasaraylı Yiğit gözyaşları içinde defnedildi

Küçük çocuğun yürek yakan ölümü: Galatasaraylı Yiğit gözyaşları içinde defnedildi

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#Yiğit Kurt#Galatasaray#Bodrum

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