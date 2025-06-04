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Küçük çocuğun yürek yakan gözyaşları: Yerde yatan annesinin başından bir an olsun ayrılmadı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 15:44

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sapağı kaçırdığı için geri geri gelen hafif ticari araç sürücüsü, kazaya neden oldu. Hafif ticari araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken araçtaki oğlu ambulans gelene kadar annesinin başucundan bir saniye bile ayrılmadı.

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Kaza, saat 12.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Eyüpsultan bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul Havalimanı istikametinde sapağı kaçıran 07 FIB 51 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, emniyet şeridinde geri geri gelmeye başladı.

Küçük çocuğun yürek yakan gözyaşları: Yerde yatan annesinin başından bir an olsun ayrılmadı

Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 54 BT 151 plakalı otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı.

Küçük çocuğun yürek yakan gözyaşları: Yerde yatan annesinin başından bir an olsun ayrılmadı

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı merkezini arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılarak emniyet şeridine alındı.

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Küçük çocuğun yürek yakan gözyaşları: Yerde yatan annesinin başından bir an olsun ayrılmadı

Annesiyle birlikte otomobilde olan küçük çocuk ise ambulans gelene kadar annesinin yanında ağlayarak bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri havalimanı istikametini trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları sürücüyü hastaneye kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Küçük çocuğun yürek yakan gözyaşları: Yerde yatan annesinin başından bir an olsun ayrılmadı

GERİ GERİ GELMİŞ

Kazayı gören Metin Yılmaz, "Mavi aracın sahibi sağa yanaşmış. Kuzey Marmara'da geri geri gelmiş ve gidiş olmadığı halde bu aracın sahibi hanımefendide fark etmemiş arkadan vurmuş. Süratli şekilde vurmuş" dedi. 

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası

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