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Gündem
Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 09:46 | Son Güncelleme:

Küçük çocuğun kahreden ölümü! Gözyaşlarına boğuldular

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Küçük çocuğun kahreden ölümü! Gözyaşlarına boğuldular
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Şanlıurfa’da 9 yaşındaki Muhittin Açık, babasına ait tabancayla oynarken tetiğe dokununca başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Açık, kurtarılamadı. Küçük Muhittin Açık'ın ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Olay, gece geç saatlerde ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki Ülkülü Mahallesi’nde meydana geldi. Açık ailesinin 9 yaşındaki çocukları Muhittin, babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken tetiğe dokundu.

Dolu olan tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Muhittin Açık, yaralandı. Silah sesi üzerine odaya giren yakınları Muhittin’i yerde kanlar içinde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Muhittin, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Küçük çocuğun kahreden ölümü Gözyaşlarına boğuldular


Muhittin Açık’ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Küçük Muhittin’in ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Jandarmanın olayla soruşturma başlattı.

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