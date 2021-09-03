KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu kurtarmak isterken canlarÄ±ndan oldular

Kaza, ilÃ§eye baÄŸlÄ± Bor Yolu GÃ¶zde Evleri Ã¶nÃ¼nde meydana geldi. ZÃ¼leyha AytaÅŸ (41) ve Nazmiye Ã–zkul (61), kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtaki bir Ã§ocuÄŸun bisikletiyle aniden yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rerek, Ã§ocuÄŸu kurtarmak istedi.

Bu sÄ±rada sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ belirlenemeyen 06 CGS 281 plakalÄ± otomobil, kadÄ±nlara Ã§arparak, kaÃ§tÄ±.

Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine, kaza yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan yaralÄ± 2 kadÄ±nÄ± NiÄŸde EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.Â AytaÅŸ ile Ã–zkul, hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatan polis, her yerde kaÃ§an otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼ arÄ±yor.

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