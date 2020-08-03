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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2020 - 18:10,Son Güncelleme:

Küçük çocuğa olmak istediği meslekten sürpriz doğum günü kutlaması

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Ümraniye'de polis olmak istediğini söyleyen, bayramda da polis kıyafeti  giyen 6 yaşındaki Ali Umut Erkul'a polisler sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Kendisine hediye de verilen Ali Umut, daha sonra polis otosuna binerek siren de çaldı.

Ali Umut Erkul'un polisleri çok sevdiğini, polis olmak istediğini söyleyen ailesi, bunu durumu emniyete mail atarak iletti.  Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri bunun üzerine aile ile temasa geçerek, çocuk için doğum günü sürprizi hazırladı. Ailesinin kendisine aldığı polis kıyafetiyle gelen ekibi karşılayan Ali Umut'a, polisler tarafından hediye paketi de verildi. Polisleri görünce şaşıran, sevinen Ali Umut, daha  polis otosuna binerek siren çaldı, polislerin arasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Doğum günü kutlanan Ali Umut Erkal, "Büyüyünce polis olmak istiyorum. Özel harekat polisi. Mutlu oldum “ diye konuştu. Çocuğun babası  Birol Erkul  de “ Emniyetimizle  irtibata geçtik, sağolsun kırmadılar bizi. Mutlu olduk. Dilerim hayali gerçek olur “diye konuştu.

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