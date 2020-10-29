MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKüçük Çamlıca Kulesi'ndeki Cumhuriyet Bayramı şöleni izleyenleri büyüledi
GeriGündem Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki Cumhuriyet Bayramı şöleni izleyenleri büyüledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 20:31 | Son Güncelleme:

Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki Cumhuriyet Bayramı şöleni izleyenleri büyüledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulesi’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, saat 19.23’te, ’Cumhuriyet’ temalı ışık gösterisi yapıldı. Gösteri, havadan da görüntülendi.

Avrupa’nın en büyük TV ve Radyo Kulesi olan Küçük Çamlıca Kulesi’nde, Cumhuriyetin ilanının 97’nci yıldönümü nedeniyle, saat 19.23’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ’Cumhuriyet’ temalı ışık gösterisi yapıldı. 369 metre uzunluğundaki kulede yapılan Işık gösterisinde, yükselen sarmal ışık demeti, kırmızı-beyaz ve çok renkli geçişlerle birlikte Türk bayrağı gösterildi. Havai fişek şeklindeki ışık gösterisinde ayrıca, Azerbaycan’ın verdiği özgürlük mücadelesine destek olmak amacıyla Azerbaycan Bayrağı gösterimi de yapıldı. Çamlıca Tepesi’ndeki vatandaşlar da gösteriyi izleyerek, cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Gösteri, havadan da görüntülendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle