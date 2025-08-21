×
Küçük bedende büyük mucize

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 07:00

ANTALYA’da yaşayan Mustafa Tosun (11), 4 ay önce evlerinin bahçesinde ailesiyle mangal yaparken tutuşturucu jelin parlamasıyla yanıp yaralandı. Vücudunun yüzde 50’sinde 2’nci ve 3’üncü derece yanıklar oluşan Mustafa’ya yara almadığı bölgelerden deri nakli yapıldı ancak başarılı sonuç alınamadı.

Ardından baba Ahmet Tosun, sosyal medyadan çocukların yanık tedavilerini üstlenen Ala Hayat Minik Masumlar Derneği’ne (AHMİMDER) ulaştı. Mustafa Tosun, ailesiyle Ankara’ya geldi ve özel hastanede tedaviye alındı. Ancak Mustafa’nın vücudunda alınacak deri kalmaması nedeniyle yapay deri nakli ameliyatı yapıldı. Operasyonun ardından Mustafa’nın boynunda ve kollarında yanıklar nedeniyle oluşan hareket kısıtlaması giderildi. Mustafa’nın sargıları çıkarıldıktan sonra kollarını ve boynunu hareket ettirebileceği belirtildi.

Anne Kübra Tosun “Mustafa futbolcu olmak istiyor. Pansuman yapılırken de ‘Anne ben futbolcu olacağım’ dedi” ifadelerini kullandı.

‘İZLERİ DE GİDERİLECEK’

Mustafa’nın birçok çocuğa umut olacağını kaydeden AHMİMDER Genel Başkanı Ayşegül Aksu, “Çocuğumuzun çok fazla deforme bölgeleri olduğu için biz izlerin giderilmesini de sağlayacağız. Kollar açıldığı için yine kollarda fizik tedavi süreçleri başlayacak. Dokuları kabarmaya başladığı için enjeksiyon tedavisi de olacak. Çok güzel bir şekilde iyileşme olacağını düşünüyorum” dedi.

