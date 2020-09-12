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Haber Giriş: 12.09.2020 - 18:47 | Son Güncelleme:

Küçük Alper, yavru köpeği yüzerek karşı kıyıya taşıdı

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Küçük Alper, yavru köpeği yüzerek karşı kıyıya taşıdı
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Rize’nin Ardeşen ilçesinde Alper Ateş (10), Fırtına Deresi'nin karşısına geçemeyen yavru köpeği kucağına alarak suya girdi. Yüzerek köpeği karşı kıyıya taşıyan Alper, yakınlarınca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Fırtına Deresi’nde bir dişi köpek yüzerek derenin karşısına geçerken, yavrusu geçemedi. Çevrede bulunan Alper Ateş, girişimlerinde başarısız olan yavru köpeği kucağına alarak, Fırtına Deresi'ne girdi. Alper, yüzerek yavru köpeği derenin karşı tarafında taşıdı. Annesinin yanına giden yavru köpek, uzaklaşıp, gözlerden kayboldu. Küçük çocuğun yavru köpekle yüzdüğü anlar da yakınlarınca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sosyal medyada "Ciğer doğuştan olur. Merhamet yürekte olur. Fırtına Deresi'ne kafa tutan adam" başlığıyla paylaşılan görüntüler, kısa sürede kullanıcıların, beğenisini topladı.

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