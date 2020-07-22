MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKucağında çocukla kamyonet kullanan sürücü kamerada
GeriGündem Kucağında çocukla kamyonet kullanan sürücü kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 09:35,Son Güncelleme:

Kucağında çocukla kamyonet kullanan sürücü kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İSTANBUL'da bir sürücü, O-3 Bağlantı Yolu'nda kucağına aldığı çocukla kamyonet kullandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler gece saatlerinde Topkapı -TEM Otoyolu O-3 Bağlantı Yolu'nda Sağmalcılar mevkiinde çekildi. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, 34 MM 7326 plakalı kamyonetin sürücüsünün, kucağında bir çocukla kamyoneti kullandığı görülüyor. Görüntülerde sürücü, hızla akan trafikte kamyoneti kullanmaya devam ederken, sürücünün kucağında oturan çocuk ise hiçbir şeyden habersiz olarak çevreyi izliyor. Bir süre bu şekilde yoluna devam eden sürücü, görüntülerinin çekildiğini fark edince otogar istikametinde gözden kayboldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle