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Kucağında çocukla araba kullandı: Görüntüleyenlere tepki gösterdi

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#Sürücü#Araba#Çocuk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 11:30

Ataşehir'de iddiaya göre kucağındaki çocuk ile araç kullanan sürücü, kendini cep telefonu ile görüntüleyen kişiye tepki gösterdi. Sürücü kendisini cep telefonuyla görüntüleyen kişinin aracının önünü kesti ardından da hakaret etti. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Olay, 6 Temmuz Perşembe günü TEM Otoyolu Küçükbakkalköy sapağında meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü kucağında çocuk ile otomobil kullanrken başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bunu fark eden sürücü, kendini görüntüleyen kişinin aracının önünü keserek diğer sürücüye "Gücün yetmez" diyerek tepki gösterdi.

Kucağında çocukla araba kullandı: Görüntüleyenlere tepki gösterdi

Cep telefonu görüntüsünü çeken sürücü ise, "Hakaret de ediyor bana şu an. Benim bir gücüm yok. Hukuken görüşürüz " ifadelerini kullandı. İki sürücü de olay yerinden ayrılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücü, tehlikeye davetiye çıkardığının farkında olmadan ilerlerken, kucağında oturan çocuk ise hiçbir şeyden habersiz çevreyi izliyor. Aracının önü kesilen sürücünün şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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#Sürücü#Araba#Çocuk

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