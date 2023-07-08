Kucağında çocukla araba kullandı: Görüntüleyenlere tepki gösterdi

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Olay, 6 Temmuz Perşembe günü TEM Otoyolu Küçükbakkalköy sapağında meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü kucağında çocuk ile otomobil kullanrken başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bunu fark eden sürücü, kendini görüntüleyen kişinin aracının önünü keserek diğer sürücüye "Gücün yetmez" diyerek tepki gösterdi.

Cep telefonu görüntüsünü çeken sürücü ise, "Hakaret de ediyor bana şu an. Benim bir gücüm yok. Hukuken görüşürüz " ifadelerini kullandı. İki sürücü de olay yerinden ayrılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücü, tehlikeye davetiye çıkardığının farkında olmadan ilerlerken, kucağında oturan çocuk ise hiçbir şeyden habersiz çevreyi izliyor. Aracının önü kesilen sürücünün şikayetçi olmadığı öğrenildi.