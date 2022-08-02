Kübra’nın ölümüne takipsizlik

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Bir yarışma programıyla ünlü olan Kübra Ece (30), 30 Ocak’ta sabaha karşı İstanbul Avcılar’daki bir apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı. Evdeki eski sevgilisi ve arkadaşları gözaltına alındı. Zanlılar Kübra Ece’nin eski sevgilisi ile kıskançlık tartışmasına girdiğini ve bu nedenle balkondan atladığını iddia etti. Yaklaşık 6 ay süren soruşturmanın ardından savcılık kararını verdi.



‘KOŞTULAR AMA YETİŞEMEDİLER’



Takipsizlik kararında “Olay anında Kübra Ece’nin koşarak balkondan atladığı, arkadan gelen erkek şahısların kendisine yetişmeye çalıştıkları ancak tutamadıkları görülmüştür” ifadeleri yer aldı. Savcılığa göre, Kübra Ece olay gecesi arkadaşları ile kısa süre önce ayrıldığı 3 yıllık sevgilisi Emre Şeker’in evine gitti. Kübra Ece, evde Emre’nin Brezilyalı yeni sevgilisi Luiza Marina ile karşılaşınca aralarında çıkan tartışma neticesinde sinirlendi ve balkondan kendisini attı. Zanlıların ifadeleri, Adli Tıp Kurumu raporları ve kamera görüntüleri de birbirini doğrular nitelikteydi. Bu yüzden Kübra Ece’nin ölümünde evdeki şahısların herhangi bir kusuru tespit edilemedi. Savcılık Kübra Ece’nin telefonunu da incelemek istedi ancak şifresi kırılamadığı için telefon incelenemedi. Telefon ve diğer eşyaları ailesine teslim edildi.