Kübra’nın ölümüne 6 yıl hapis

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İSTANBUL Beylikdüzü’nde 20 Eylül 2020’de kalça botoksu yaptıran Kübra Boyraz’ın (38) ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili biri doktor 4 kişiye dava açıldı. Doktor Öner Özsoyeri ve çalışanı Erdal Doğruya hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi.

DAMARA ENJEKTE EDİLMİŞ

Yargılamada, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda Kübra Boyraz’a enjekte edilen silikon uygulamasının tıp kurallarına uygun olmadığı, yapılan dolgu maddesinin yanlışlıkla damar içine verilmesine bağlı emboli (pıhtı) sonucu ölümün meydana geldiği belirtildi. Raporda kişinin tıbbi tedavisinin yapılabilecek bir merkeze götürülmesi gerekirken şeker ve su verilerek evine götürülmesinin tıp kurallarına uygun olmadığını bildirildi.

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Öner Özsoyeri

Doktor Öner Özsoyeri, 16 Mart 2021’deki ikinci duruşmada tahliye oldu. Erdal Doğruya da kalp krizinden öldü. Öner Özsoyeri’nin ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öner Özsoyeri son savunmasında şunları söyledi: “Ben odada bile yoktum. Olaydan 6 ay önce benim doktorluk ruhsatım alınmıştı. Ben işlem yapmadım. Ben suçsuzum, beraatımı istiyorum.”

Mahkeme hâkimi, Öner Özsoyeri’nin “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, verdiği cezada indirim yapmadı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Ailenin avukatı Harun Yıldızhan, şunları söyledi: “Yaklaşık 3 yıldır hukuki mücadele veriyoruz. Bugün 10’uncu duruşmaya girdik. Verilmiş olan bu karar hukuk garabetidir. Ayrıca insan hayatının ne kadar ucuz olduğunun göstergesidir. Sanık aynı eylemleri birçok kişiye karşı yapmıştır, hâlâ da yapmaya devam ediyor. Karara itiraz edeceğiz.”