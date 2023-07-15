×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kübra’nın ölümüne 6 yıl hapis

Güncelleme Tarihi:

#Kübra Boyraz#Botoks#Öner Özsoyer
Kübra’nın ölümüne 6 yıl hapis
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 07:00

Kübra Boyraz, bir güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybetmişti. Doktor Öner Özsoyeri 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

İSTANBUL Beylikdüzü’nde 20 Eylül 2020’de kalça botoksu yaptıran Kübra Boyraz’ın (38) ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili biri doktor 4 kişiye dava açıldı. Doktor Öner Özsoyeri ve çalışanı Erdal Doğruya hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi.

DAMARA ENJEKTE EDİLMİŞ

Yargılamada, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda Kübra Boyraz’a enjekte edilen silikon uygulamasının tıp kurallarına uygun olmadığı, yapılan dolgu maddesinin yanlışlıkla damar içine verilmesine bağlı emboli (pıhtı) sonucu ölümün meydana geldiği belirtildi. Raporda kişinin tıbbi tedavisinin yapılabilecek bir merkeze götürülmesi gerekirken şeker ve su verilerek evine götürülmesinin tıp kurallarına uygun olmadığını bildirildi.

Kübra’nın ölümüne 6 yıl hapis
Öner Özsoyeri

Haberin Devamı

Doktor Öner Özsoyeri, 16 Mart 2021’deki ikinci duruşmada tahliye oldu. Erdal Doğruya da kalp krizinden öldü. Öner Özsoyeri’nin ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öner Özsoyeri son savunmasında şunları söyledi: “Ben odada bile yoktum. Olaydan 6 ay önce benim doktorluk ruhsatım alınmıştı. Ben işlem yapmadım. Ben suçsuzum, beraatımı istiyorum.”

Mahkeme hâkimi, Öner Özsoyeri’nin “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, verdiği cezada indirim yapmadı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Ailenin avukatı Harun Yıldızhan, şunları söyledi: “Yaklaşık 3 yıldır hukuki mücadele veriyoruz. Bugün 10’uncu duruşmaya girdik. Verilmiş olan bu karar hukuk garabetidir. Ayrıca insan hayatının ne kadar ucuz olduğunun göstergesidir. Sanık aynı eylemleri birçok kişiye karşı yapmıştır, hâlâ da yapmaya devam ediyor. Karara itiraz edeceğiz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kübra Boyraz#Botoks#Öner Özsoyer

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkili

Oyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... 'Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkili'

#Sağlık
Güzel bir cilt için ‘Skin Food’ formülü... ‘Buzdolabınızdaki gıdalar banyonuzdaki ürünler kadar etkili’

Güzel bir cilt için ‘Skin Food’ formülü... ‘Buzdolabınızdaki gıdalar banyonuzdaki ürünler kadar etkili’

#Sağlık
‘Çöp ev’ olarak bilinen istifçiliğin arkasında ne var ‘Hayatınızı yaşayamayacağınız bir noktaya ulaşıyorsunuz’

‘Çöp ev’ olarak bilinen istifçiliğin arkasında ne var? ‘Hayatınızı yaşayamayacağınız bir noktaya ulaşıyorsunuz’

#İstifçilik