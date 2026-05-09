Kübra Yapıcı vahşice öldürülmüştü: Son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba konuştu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 14:07

Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'da öldürüldüğü ortaya çıkan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı, memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın cesedi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakılmış halde bulunmuştu. İncelemede Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü, cesedinin ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıkmıştı.

Kübra Yapıcı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere bugün sabah memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine getirildi. Kübra Yapıcı için Merkez Camiinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Genç yaşta hayatını kaybeden Yapıcı'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Baba Yunus Yapıcı, ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı aileyi yakınları ve vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.

Bir çocuğu olduğu öğrenilen Kübra Yapıcı'nın cenazesi, alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Ekinözü İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baba Yunus Yapıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın faillerinin en ağır cezayı almasını istediğini, kadın ve çocuk cinayetlerine yönelik daha caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

"PARAYI BENDEN İSTESELERDİ BEN GÖNÜLLÜ VERİRDİM"

Baba Yapıcı, "Bu acıyı Allah başka kimselere yaşatmasın. Bu acıyı anlatmaya kelimeler yetmiyor ve yaşayınca anlıyorsun. O canilerin cezaevinde yaşamamaları lazım, bu devlete zarar. Hakimlerimize, savcılarımıza yalvarıyorum en ağır şekilde cezalarını versinler. Mümkünse bu tipler yaşamasın. Çıkınca bir insanın canını daha yakacaklar. Hiç kimse başkası için çocuk büyütmüyor" ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin Kübra'yı banka hesabındaki para için öldürdüğünü anlatan baba Yunus Yapıcı, "Ne olursa olsun parayı benden isteselerdi ben gönüllü verirdim. Her şeyi ben buldum, görüntüyü telefonlarını ve isimlerini emniyete verdim. Kaymakamımız, emniyet müdürümüz ve savcımızın çok yardımı oldu. Onların sayesinde bu şahıslar bulundular" dedi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Manavgat, Serik ve Burdur cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, genç kadının Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Seydiköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

Şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S. 6 Mayıs'ta gözaltına alınmış, İ.U.D'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

