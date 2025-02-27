Kübra öğretmenden hemşire titizliği... Yoğun bakımdan köy okuluna

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Öğretmenlik mesleğine Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Yastıca köyündeki ilkokulda bir buçuk yıl önce başlayan 26 yaşındaki Kübra Tüm, Gaziantep Nizip Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 2018’de Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne hemşire olarak atandı. Ancak onun çocukluk hayali, iki ablası gibi öğretmen olmaktı. Hemşireliğe başladığı yıl Kocaeli Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı. Geceleri yoğun bakımda nöbet tutup, gündüzleri öğretmenlik hayalini gerçekleştirebilmek için üniversiteye gitti. COVID-19 pandemisiyle aynı döneme denk gelen öğrencilik yılları onun için işleri daha da zorlaştırdı. Ancak pes etmeden KPSS’yi kazandı ve 2023’te öğretmenliğe Yastıca İlkokulu’nda başlayıp büyük bir adım attı. Bundan sonrasını Kübra öğretmen şöyle anlattı:

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KÖYDE ROBOTİK KODLAMA

“Göreve başladığımda 9 öğrencim vardı şimdi ise 7 öğrencim var. Okula geldiğimde fiziki ortamın da düzeltilmesi çocuklar için sıcak bir eğitim ortamının sağlanması gerektiğini düşündüm. Kocaeli’de birlikte çalıştığım iki hemşire arkadaşım bana destek olmak istediler. Sağlık çalışanları arasında para toplandı. Sonra arkadaşlarım Naz Türkseven ve Kübra Albayrak Kilis’e geldiler. Kolları sıvadık, gece gündüz boya badana tadilat işlerini yaptık. İlk yılımda okuma yazma becerilerinde çok geride olan öğrencilerim vardı. İlk olarak bunu geliştirmeye yoğunlaştım. Sosyal anlamda çok geridelerdi. Farklı meslek gruplarından misafirler davet ediyorum. Robotik kodlama projelerine katıldık.”

ELİ KIZLARIN ÜZERİNDE

- Kız çocukların eğitimine ayrı bir hassasiyet gösteriyor Kübra Tüm: “Onlarla erken yaşta evliliklerin önüne geçmek için görüşmeler yaptım. KODA’dan köye gelen uzmanlar ve psikologlar bu konuda eğitimler verdiler. Liseden sonra üniversite eğitimine devam etmesi için köyümüzde bazı kızların aileleriyle görüştüm. İkna olmaları konusunda başarılı olduğumu düşünüyorum. Elimi o kızların üstünden hiç çekmiyorum. Deneme sınavlarındaki derecelerini takip edip kitap desteği sağlıyorum. Onların tahsil hayatlarına devam etmeleri önemli.”

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CENAZEYE DE GİTTİM DÜĞÜNE DE

- Kübra Öğretmen, köyün kalbini nasıl kazandığını şu sözlerle özetledi: “Köy halkına uyum sağlamak çok önemli ve zor bir dönüm noktasıydı. Aykırı olmak ‘sana karşı olmaları’ demek. Bu durum öğrencileri okula göndermemelerine kadar gidebilir. Köyde göreve başlamayı beklerken Köy Okulları Değişim Ağı’nın (KODA) ‘Afet Sonrası Kırsalda Eğitim’ kampına katıldım. Aile ve sosyal duygusal öğrenme eğitimlerini aldım. Köy halkıyla iletişim konusunda derslere katıldım. Bu sayede göreve gelir gelmez doğru ve rahat bir iletişim kurdum. Velileri okula çekebilmek için onların ilgisini cezbedebilecek etkinlikler düzenledim. Cenazelerine, düğünlerine katıldım. Bu doğru iletişimin sonucunda çocukların da uyku düzenleri değişti, beslenme çantaları daha özenli oldu. Çocukların okula olan bağlılıkları arttı.”