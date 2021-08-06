Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın biyografisi

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Yiğitbaşı'nın, çocuk ve gençlere yönelik yayınlar ve medya içerikleri, siyasal iletişim ve siyasal söylem, medyada mültecilik, toplumsal cinsiyet, trans medya hikaye anlatıcılığı konularında çalışmaları bulunuyor. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın biyografisi...

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1979 Ankara doğumludur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine gerçekleştirdiği çalışmasıyla yapmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde 2012 yılında, “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı teziyle doktorasını bitirmiştir.

Halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Medya ve Yayıncılığın Güncel Sorunları gibi dersleri yürütmektedir. Çocuk ve gençlere yönelik yayınlar ve medya içerikleri, siyasal iletişim ve siyasal söylem, medyada mültecilik, toplumsal cinsiyet, transmedya hikaye anlatıcılığı konularında çalışmaları bulunmaktadır. Çocuk yayınları ve dışa açılım adlı kitabın yazarıdır. Evli ve 3 çocuk annesidir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara