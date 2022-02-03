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Kübra Ece’nin son görüntüsü

#Kübra Ece#Avcılar#Düşme
Kübra Ece’nin son görüntüsü

İstanbul Avcılar’da 30 Ocak günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.’nin yaşadığı binanın 4’üncü kat balkonundan düşen Kübra Ece (30), hayatını kaybetmişti.

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Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş.,  Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C. gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. 

Kübra Ece’nin son görüntüsü

Kübra arabasına gidiyor

Kübra Ece’nin kıskançlık krizine girerek kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülürken, polis bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Kübra Ece’nin son görüntüsü

Eski sevgilisi peşinden geliyor

Kamera kaydında, Mehmet Emre Ş.’nin, sinirlenerek aracına giden Kübra Ece’nin arkasından gittiği, aracın kapısının açılmaması üzerine genç kadının eve döndüğü görüldü. Güvenlik kamerası kayıt saatine göre saat 04.48’de kol kola yürüdüğü Mehmet Emre Ş. ile görüntülenen Kübra Ece’nin, kısa süre sonra 4’üncü kattan düştüğü anlaşıldı.

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Kübra Ece’nin son görüntüsü

Birlikte eve dönüyorlar

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#Kübra Ece#Avcılar#Düşme

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