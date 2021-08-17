Kübra Acar kimdir, nasıl öldü? Kübra Acar cinayetinde yaşananlar…

Sabah saatlerinde koyunlarını otlatmak için evinden ayrılan evli 2 çocuk annesi Kübra Acar’ın akşam eve dönmemesinden şüphelenen yakınları araziye çıkarak onu aramaya başladı. Bölgede kan izlerine rastlayan Acar’ın yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ve bölgede arama çalışması yapan jandarma AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi. Kan izlerinin arazide bulunan kuyuya doğru gittiğini tespit eden ekipler kuyunun taşlarla kapatıldığını fark etti. İtfaiye ekipleri 15 metre derinlikteki ve 3 metre suyla dolu kuyunun içindeki taşları ve suyu tahliye etti. Kuyunun içinde dalgıçlar tarafından yapılan ilk incelemede Kübra Acar’ın elbiseleri bulundu. Kuyudaki suyun tamamen boşaltılmasından sonra yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Acar’ın cesedine ulaşıldı. Cesette yapılan incelemede başına taşla vurulan kadının elleri ve ayaklarının bağlandığı, çıplak şekilde kuyuya atıldığı belirlendi.



İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI



Acar’ın cesedi savcının incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu’na gönderildi. Bölgede inceleme yapan jandarma görgü tanıklarının ifadesine göre kıyafetleri tozlu ve çamurlu A.O. ile kardeşi R.O.’yu gözaltına aldı.

Bir oğlu İstanbul’da öğretmen, diğeri de kargo şirketinde çalışan iki çocuk annesi Kübra Acar’ın eşi Hüseyin Acar ile birlikte çiftçilik yaptıkları belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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